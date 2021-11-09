Украинский хореограф Влад Яма, который является бессменным судьей «Танців з зірками», отдыхает с красоткой-женой и сыном на экзотических Мальдивах.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм артист и его супруга показывают кадры своего отдыха.

Супруги ранее признались, что давно мечтали попасть в это место и тщательно планировали поездку.

В новых сторис жена Влада Ямы Лилиана показала экзотическую флору островов.

Кроме того, семье Влада посчастливилось увидеть радугу на Мальдивах.

"Даже так было", - написала супруга хореографа.

А также Лилиана Яма похвасталась кадрами, на которых позировала в пальмовых листьях.

Супруга Влада Ямы была одета в леопардовый купальник.

Отметим, ранее Влад Яма с супругой предались экстремальным развлечениям на Мальдивах. Они впервые летали на гидросамолете. Похоже, такой вид отдыха пришелся по душе украинскому хореографу, и он рекомендовал обязательно попробовать такое развлечение.

Напомним, что непогода едва не испортила Владу Яме с женой роскошный отдых на Мальдивах: "Прошло 7 минут...".

Ранее сообщалось, что Влад Яма и Чмерковский померкли на фоне звездной коллеги: "Глаз не оторвать".

Также Politeka рассказывала, что Влад Яма показал, какой загар привез с Мальдив: кадры.