Дружина хореографа та судді "Танців з зірками" Влада Ями Лілія показала, як насолоджується відпочинком на Мальдівах, хвалячись фанатам в Instagram.

Як пише Politeka.net, Влад і Лілія більше 10 років разом, але вирішили узаконити відносини тільки в 2015 році. У пари є син Леон, якого вони показали тільки в кінці 2020 року. До цього обличчя хлопчика сім'я вирішила не показувати. Лілія, як і Зірковий хореограф, веде сторінку в Instagram, де ділиться всім цікавим.

Нещодавно пара літала на Мальдіви, між випусками шоу"Танці з зірками". Лілія мріяла про відпочинок на цьому казковому острові і навіть погана погода не зіпсувала вражень. І хоч сім'я повернулася вже в Україну, дружина Влада продовжує ділиться розкішними фото, хвалячись відпусткою. На фото Лілія лежала на гамаку, демонструючи засмагле тіло в купальнику.

"Як вам такий ранок?

Хто хоче прокинутися точно також?

Став + в коментарі, обов'язково так і буде", - написала Лілія.

Христина Решетник відразу написала відповідь: "Шикарний ранок"

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Яка краса ви Божественна", "брати від відпочинку навіть такі красиві фото", "О так це мрія, фото шикарне", " клас + звичайно хочеться, дуже! Це прям мрія", "я хочу такий прекрасний ранок".

Нагадаємо, дружина Влада Ями на пляжі прикрилася пальмовим листям

А ще Politeka писала, що Влад Яма продемонстрував, яку засмагу вони з дружиною привезли з Мальдів

Також Politeka повідомляла, що дружина судді "Танців з зірками" Влада Ями показала, що виявила на борту літака



