Жена хореографа и судьи "Танців з зірками" Влада Ямы Лилия показала, как наслаждается отдыхом на Мальдивах, хвастаясь фанатам в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Влад и Лилия более 10 лет вместе, но решили узаконить отношения только в 2015 году. У пары есть сын Леон, которого они показали только в конце 2020 года. До этого лицо мальчика семья решила не показывать. Лилия, как и звездный хореограф, ведет страничку в Инстаграм, где делится всем интересным.

Недавно пара летала на Мальдивы, между выпусками шоу "Танці з зірками". Лилия мечтала об отдыхе на этом сказочном острове и даже плохая погода не испортила впечатлений. И хоть семья вернулась уже в Украину, жена Влада продолжает делится роскошными фото, хвастаясь отпуском. На фото Лилия лежала на гамаке, демонстрируя загоревшое тело в купальнике.

"Как вам такое утро?

Кто хочет проснуться точно также?

Ставь + в комментарии, обязательно так и будет", - написала Лилия.

Кристина Решетник сразу написала ответ: "Шикарное утро"

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Какая красота вы божественная", "Брать от отдыха даже такие красивые фото", "О да это мечта, фото шикарное", "Класс+ конечно хочется ,очень! Это прям мечта", "Я хочу такое прекрасное утро".

Напомним, жена Влада Ямы на пляже прикрылась пальмовыми листьями

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Также Politeka сообщала, что жена судьи "Танців з зірками" Влада Ямы показала, что обнаружила на борту самолета



