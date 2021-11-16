Известный хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма рассказал Кате Осадчей в "Світському житті", почему они с женой Лилианой решили завести собаку.

Как пишет Politeka.net, 39-летний украинский танцор и хореограф Влад Яма, который является неизменным судьей проекта "Танці з зірками", со своей женой Лилианой Кудлай (девичья фамилия женщины) уже более шести лет живет в счастливом браке. Вместе они воспитывают 6-летнего сына Леона.

В интревью Кати Осадчей в "Світському житті" Яма рассказал о пополнении в семье. Так, Влад с женой и сыном завели собаку. По словам Ямы, Лилиана и Леон уговаривали его завести четверолапого друга почти два года.

"Я тоже очень люблю собак, но я до последнего упирался, а потом сдался. Сейчас очень радуюсь этому", - сказал хореограф.

На вопрос Осадчей, было ли решение завести собаку репетицией перед рождением второго ребенка, Яма ответил утвердительно. Более того, хореограф рассказал, что они с женой очень хотят второго ребенка, а возможно и третьего.

Ранее Politeka писала, что жена судьи " Танцев со звездами "Влада Ямы удивила загорелыми формами под мальдивским солнцем:"шикарное утро".

Напомним, что жена Влада Ямы на пляже прикрылась пальмовыми листьями: "Даже так...".

A еще Politeka сообщала, что Влад Яма в майке огорошил видом на отдыхе за границей, эффектные кадры: "так раскатался".