Известный хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма рассказал Кате Осадчей в "Світському житті", почему они с женой Лилианой решили завести собаку.
Как пишет Politeka.net, 39-летний украинский танцор и хореограф Влад Яма, который является неизменным судьей проекта "Танці з зірками", со своей женой Лилианой Кудлай (девичья фамилия женщины) уже более шести лет живет в счастливом браке. Вместе они воспитывают 6-летнего сына Леона.
В интревью Кати Осадчей в "Світському житті" Яма рассказал о пополнении в семье. Так, Влад с женой и сыном завели собаку. По словам Ямы, Лилиана и Леон уговаривали его завести четверолапого друга почти два года.
"Я тоже очень люблю собак, но я до последнего упирался, а потом сдался. Сейчас очень радуюсь этому", - сказал хореограф.
София Ротару на фоне слухов о тяжелой болезни засобиралась в Россию: "О боги..."
Кароль в платье с разрезом от бедра показала свой талант на грузинских "Танцах со звездами": "Холостяк" Макацария в восторге
Ситуация с коронавирусом в Украине резко изменилась, где введут новые ограничения: Кабмин сообщил подробности
Малолетняя дочь и жена звезды "Квартал 95" Ткача заставили его кричать от страха: "Не шатайте, что вы делаете"
Винник после болезни и отмены концертов решился на признание: "Дал волю чувствам"
На вопрос Осадчей, было ли решение завести собаку репетицией перед рождением второго ребенка, Яма ответил утвердительно. Более того, хореограф рассказал, что они с женой очень хотят второго ребенка, а возможно и третьего.
Ранее Politeka писала, что жена судьи " Танцев со звездами "Влада Ямы удивила загорелыми формами под мальдивским солнцем:"шикарное утро".
Напомним, что жена Влада Ямы на пляже прикрылась пальмовыми листьями: "Даже так...".
A еще Politeka сообщала, что Влад Яма в майке огорошил видом на отдыхе за границей, эффектные кадры: "так раскатался".