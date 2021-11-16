Актриса і гумористка з "Квартал 95", Олена Кравець, потрапила в об'єктив камери у вигляді, в якому її не звикли бачити - зірка була майже в домашньому - без звичної укладки і сукні.
Олена Кравець вважається в Україні однією з найкрасивіших і стильних зірок, пише Politeka.net. На сцені артистку найчастіше бачать з красивою укладкою і вечірньому платті.
Цього ж разу зірку "застукали" в Івано-Франківській області без звичного гриму і зачіски, а для прогулянки вона вибрала майже домашній вигляд - спортивний костюм.
Зірка сфотографувалася з шанувальниками і знайомими.
Примітно, що артистка була зі своїм чоловіком, Сергієм.
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Пост з фото зібрав сотні лайків і трохи коментарів.
"Фото мрії🙌 🙌 🙌. Оленку люблю неймовірно сильно ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️, Королева🔥 🔥 🔥", - написала одна з користувачок мережі.
Зазначимо, Олена Кравець намагається правильно доглядати за собою, тому чудово виглядає у свої 44 роки.
Зірка любить масажі, звертає увагу на нові технології в сфері косметології, і регулярно займається спортом.
Артистка зізналася, що не обмежує себе в стравах, але дотримується правила: "їж смачно, але мало".
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