Популярна українська співачка та ведуча тревел-шоу "Орел і Решкаю. Земляни" Мішель Андраде, яка була на побачені із першим "Холостяком" Словенії, показала нові фото.

Як пише Politeka.net, 25-річна відома виконавиця українсько-болівійського походження Мішель Андраде, яку продюсує Потап, нещодавно спробувала себе в ролі ведучої популярного тревел-шоу "Орел і Решка. Земляни". Так у своєму Instagram співачка часто ділиться світлинами з різних міст та розповідає про зйомки.

Цього разу випуск "Орла і Решки. Земляни" знімали в Барселоні. Мішель поділилася кількома світлинами з іспанського міста.

"Насолоджуюся дощиком", - сказала виконавиця.

"Скрізь із закритими очима. Таке відчуття, що висплюся таким чином. Наївна", - каже Андраде.

"Ну от) Без сну, моя тема", - написала Мішель.

Попри роботу на телебачені, Мішель встигає й співати. Так, дівчина записала новий трек "Без сна", про що розповіла шанувальникам у своєму Instagram.

Нагадаємо, що під час зйомок у Словенії Андраде ходила на побачення із першим тамтешнім героєм реаліті-шоу "Холостяк" Грегом Чеглаєм. Як пишуть "Факти", така послуга небезкоштовна. Оскільки у Мішель була золота карта, то вона змогла заплатити за зустріч 500 євро. Так, Андраде з Грегом поговорили про словенських чоловіків.

Рaніше Politeka писала, що підопічна Потапа Андраде, втікши від камер "Орла і Решки", дозволила собі кайфувати: "Вже й забула, яке це".

Нагадаємо, що зірка "Орел і Решка" Андраде показала, де опинилася після гучної вечірки на честь 25-річчя: "Такий кайф"

A ще Politeka повідомляла, що ведуча "Орла і Решки" Андраде на своїй вечірці розпласталася на підлозі в шкіряних штанях: "Загорніть цю анаконду".