Відома співачка і ведуча програми про подорожі "Орел і Решка" Мішель Андраде показала, як вміє кайфувати після довгої подорожі і постійних зйомок шоу.
Молода виконавиця стала популярною після того, як не раз взяла участь у різних вокальних проектах, незабаром вона стала підопічною українського продюсера Потапа і встигла запам'ятатися шанувальникам завдяки своїм композиціям. Зараз Мішель є провідною популярної програми"Орел і решка".
Останні місяці вона провела на зйомках в різних країнах, встигла захворіти, отримувала травми і втрачала улюблені речі. За цей час дівчина рідко публікувала нові знімки, так як постійно перебувала в дорозі.
Цього разу Мішель порадувала коротким відео зі щасливим моментом.
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"Слухайте! Я вже забула як це гуляти просто як звичайний турист, це кайф 🦶 🏽 » - написала Мішель.
Шанувальники були раді бачити дівчину такою щасливою:»Крашиха; яке; красуня😍 💔; волосся відросло і дуже красиво виглядають; така милашка".
Раніше молода співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Мішель Андраде виповнилося 25 років. З приводу свого Дня народження вона влаштувала вечірку, на яку були запрошені багато зірок українського шоу-бізнесу. На кадрах видно, як співачка запалює на танцполі.
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