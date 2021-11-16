Известная певица и ведущая программы про путешествия "Орел и Решка" Мишель Андраде показала, как умеет кайфовать после долгого путешествия и постоянных съемок шоу.

Молодая исполнительница стала популярной после того, как не раз приняла участие в разных вокальных проектах, вскоре она стала подопечной украинского продюсера Потапа и успела запомниться поклонникам благодаря своим композициям. Сейчас Мишель является ведущей популярной программы "Орел и решка".

Последние месяцы она провела на съемках в разных странах, успела заболеть, получала травмы и теряла любимые вещи. За это время девушка редко публиковала новые снимки, так как постоянно находилась в дороге.

В этот раз Мишель порадовала коротким видео со счастливым моментом.

«Слушайте! Я уже забыла каково это гулять просто как обычный турист, это кайф🦶🏽» - написала Мишель.

Поклонники были рады видеть девушку такой счастливой: «Крашиха; КакоВо; Красотка 😍💔; Волосы отросли и очень красиво выглядят; такая милашка».

Ранее молодая певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, Мишель Андраде исполнилось 25 лет. По поводу своего Дня Рождения она устроила вечеринку, на которую были приглашены многие звезды украинского шоу-бизнеса. На кадрах видно, как певица зажигает на танцполе.

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