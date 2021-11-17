Популярная украинская певица и ведущая тревел-шоу "Орел и Решкаю. Земляне" Мишель Андраде, которая была на свидании с первым "Холостяком" Словении, показала новые фото.

Как пишет Politeka.net, 25-летняя известная исполнительница украинско-боливийского происхождения Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, недавно попробовала себя в роли ведущей популярного тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне". Так в своем Instagram певица часто делится фотографиями из разных городов и рассказывает о съемках.

На этот раз выпуск "Орла и Решки. Земляне " снимали в Барселоне. Мишель поделилась несколькими фотографиями из испанского города.

"Наслаждаюсь дождиком", - сказала исполнительница.

"Везде с закрытыми глазами. Такое ощущение, что высплюсь таким образом. Наивная", - говорит Андраде.

"Ну вот) Без сна, моя тема", - написала Мишель.

Несмотря на работу на телевидении, Мишель успевает и петь. Так, девушка записала новый трек "Без сна", о чем рассказала поклонникам в своем Instagram.

Напомним, что во время съемок в Словении Андраде ходила на свидания с первым местным героем реалити-шоу "Холостяк" Грегом Чеглаєм. Как пишут "Факты", такая услуга небесплатна. Поскольку у Мишель была золотая карта, то она смогла заплатить за встречу 500 евро. Так, Андраде с Грегом поговорили о словенских мужчинах.

Ранее Politeka писала, что подопечная Потапа Андраде, сбежав от камер "Орла и Решки", позволила себе кайфовать: "уже и забыла, каково это".

Напомним, что звезда "Орел и Решка" Андраде показала, где оказалась после шумной вечеринки в честь 25-летия: "Такой кайф"

A еще Politeka сообщала, что ведущая "Орла и Решки" Андраде на своей вечеринке распласталась на полу в кожаных штанах: "Заверните эту анаконду".