Популярна українська співачка болівійського походження і ведуча шоу «Орел і Решка» Мішель Андраде показала, як відсвяткувала своє 25-річчя.

Юна артистка, яку продюсує Потап, поділився яскравими фото у своєму Instagram, пише Politeka.net.

Судячи з усього, фото були зроблені вже під кінець вечірки з нагоди дня народження співачки, якій 10 листопада виповнилося 25 років. На знімках Андраде безтурботно валялася на підлозі, усипаному конфетті у вигляді блискучих зірочок.

Співачка була одягнена в шкіряні штани і куртку, а також яскраво-червоний топік. Андраде чуттєво закривала вигнулася, лежачи на підлозі і виглядала дуже щасливою.

"Це були мої 25 дякую всім!", - підписала кадри молода співачка.

Шанувальники не змогли пройти повз її пост.

"з днем народження, найкрасивіша", "поки паспорт не побачу, не повірю, що більше 18", "з минулим", "з днем народження!!! прекрасний! талант!", "Мішелька з днем народження", "все, тепер старість", "загорніть цю анаконду, будемо з'їжджатися", "щастя Вам і любові, яскрава і сонячна, нехай виконуються бажання і збуваються мрії», - пишуть люди.

Нагадаємо, зірка "Орел і Решка" Андраде засвітилася разом з колишньою Потапа.

Як повідомляла Politeka, ведуча "Орла і Решки" Андраде в короткій спідниці і чоботях здивувала кардинальною зміною іміджу.

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