Популярна українська співачка болівійського походження і ведуча шоу «Орел і Решка» Мішель Андраде показала, як відсвяткувала своє 25-річчя.
Юна артистка, яку продюсує Потап, поділився яскравими фото у своєму Instagram, пише Politeka.net.
Судячи з усього, фото були зроблені вже під кінець вечірки з нагоди дня народження співачки, якій 10 листопада виповнилося 25 років. На знімках Андраде безтурботно валялася на підлозі, усипаному конфетті у вигляді блискучих зірочок.
Співачка була одягнена в шкіряні штани і куртку, а також яскраво-червоний топік. Андраде чуттєво закривала вигнулася, лежачи на підлозі і виглядала дуже щасливою.
"Це були мої 25 дякую всім!", - підписала кадри молода співачка.
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Шанувальники не змогли пройти повз її пост.
"з днем народження, найкрасивіша", "поки паспорт не побачу, не повірю, що більше 18", "з минулим", "з днем народження!!! прекрасний! талант!", "Мішелька з днем народження", "все, тепер старість", "загорніть цю анаконду, будемо з'їжджатися", "щастя Вам і любові, яскрава і сонячна, нехай виконуються бажання і збуваються мрії», - пишуть люди.
Нагадаємо, зірка "Орел і Решка" Андраде засвітилася разом з колишньою Потапа.
Як повідомляла Politeka, ведуча "Орла і Решки" Андраде в короткій спідниці і чоботях здивувала кардинальною зміною іміджу.
Також Politeka писала, ведуча "Орла і решка" Андраде розповіла про реакцію батьків на її відверті вбрання і танці.