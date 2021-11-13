Співачка Мішель Андраде, яка в новому сезоні стала головною героїнею шоу "Орел і Решка", показала, як проводить час після святкування 25-го дня народження.

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде, яку продюсує Потап, стала успішною співачкою в Україні. Зірка настільки популярна, що за нею стежать сотні українців в соціальних мережах. Нещодавно Андраде стала новою ведучою шоу "Орел і Решка", а днями відсвяткувала свій 25-й день народження, влаштувавши гучну вечірку. Не забуває Андраде і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових кадрах Мішель показала, як гуляла по вузькій вуличці. Зірка одягла зручні штани і топік, а образ доповнила незвичайною сумочкою. Андраде знімали зі спини, після чого співачка розвернулася, порадувавши фанатів променистою посмішкою.

"Простий турист. Такий кайф", - написала Мішель Андраде.

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