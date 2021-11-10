Співачка Мішель Андраде, яка зайнята зараз зйомками тревел шоу" Орел і Решка", здалася разом з колишньою дружиною Олексія Потапенко (Потапа) Іриною Горовою.
Як пише Politeka.net, Мішель Андраде зараз веде шоу " Орел і Решка. Земляни", розповідаючи про різні народи. Зірка також є підопічною Олексія Потапенка та його колишньої дружини Ірини Горової, які просувають співачку в шоу-бізнесі. Хоч пара і розлучилася, але зберегла теплі стосунки і разом працює над продюсерським центром.
На нових фото, які Ірина Горова опублікувала в Instagram, Андраді можна побачити разом з нею. Парочка сиділа на дивані, який швидше за все стояв в причепі вантажівки. У цей момент хтось робив знімок, засвітивши кадр частково спалахом. Мішель та Іра обнялися, демонструючи свої образи. А Андраде додатково блиснула животиком, адже одягла короткий топ.
"Мішель Андраде, моя дорога", - написала Ірина.
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