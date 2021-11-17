Відома українська акторка та дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Анна Саліванчук чуттєво привітала старшого сина з Днем народження.

Як пише Politeka.net, відома українська акторка театру та кіно Анна Саліванчук, яка прославилася після зйомок у ситкомі "Одного разу під Полтавою" та комедії "Свінгери", у 2015 році вийшла заміж за продюсера студії "Квартал 95" Олександра Божкова. Пара виховує двох синів – Микиту, якому нещодавно виповнився один рік, та Гліба, який 17 листопада святкує шість років.

У своєму Instagram Саліванчук привітала сина з Днем народження, написала ніжний вірш та показала змонтоване відео з фотографій хлопчика.

Шанувальники приєдналися до привітань в коментарях.

"Найкращі побажання в цей прекрасний день! 🌺🌺🌺💐💐💐💐", " Вітаю 🔥❤️🙌 нехай тільки добре буде в його долі ❤️", " Вітаю! Нехай росте щасливою людиною!)))", "Солодкий зайчик! Будь сильно щасливим і любимим 😍", " Вітаю з Днем народження синочка! Нехай росте здоровеньким та щасливеньким!!! Йому пощастило з такими батьками!❤️", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писала, що маленький син продюсера "Квартал 95" і актриси Саліванчук серйозно захворів на відпочинку: "Ну чому йому так не пощастило".

Нагадаємо, що дружина продюсера "Квартал 95" з Аліною Гросу помірялися красотами в купальниках: "Це важкий вибір".

A ще Politeka повідомляла, що дружина продюсера "Квартал 95" з формами напоказ несподівано поскаржилася на відпустку: "На практиці все інакше".