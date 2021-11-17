Півфіналіст шоу "Холостячка-1", гуморист Андрій Рибак, якому відмовила Ксенія Мішина, показав себе в новому образі, після експериментів із зовнішністю свого друга.
Переможець шоу "Холостячка" Олександр Еллерт і півфіналіст Андрій Рибак дуже здружилися, повідомляє Politeka.net. Обидва ведуть спільний Ютуб-канал і часто зустрічаються не тільки по роботі.
Олександр Еллерт останнім часом експериментував із зовнішністю, тому не дивно, що Андрій Рибак теж про це задумався.
У новому пості в Instagram гуморист опублікував колаж, в якому показав себе зі звичною бородою, і голеним.
"Давно пора збрити бороду!
Так мені багато говорять! Мовляв без неї молодше виглядаю! А ще вона сивіти почала!🤦🏻
А ви що думаєте?! Голити чи ні?",- поцікавився думкою у підписників блогер.
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За три години публікація зібрала майже 6000 лайків і багато коментарів.
"Ніііі"," не дай Бог, а то будеш виглядати як Еллерт з вусами😂 😂", "без бороди буде шпана житомирська😂 😂 😂, а з бородою дуже навіть солідненько", "Не поспішай, почни з брів! 😅 ",- написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Олександр Еллерт вирішив трохи змінити зовнішність і відростив вуса, через що деякі користувачі Мережі стали його критикувати.
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