Півфіналіст шоу "Холостячка-1", гуморист Андрій Рибак, якому відмовила Ксенія Мішина, показав себе в новому образі, після експериментів із зовнішністю свого друга.

Переможець шоу "Холостячка" Олександр Еллерт і півфіналіст Андрій Рибак дуже здружилися, повідомляє Politeka.net. Обидва ведуть спільний Ютуб-канал і часто зустрічаються не тільки по роботі.

Олександр Еллерт останнім часом експериментував із зовнішністю, тому не дивно, що Андрій Рибак теж про це задумався.

У новому пості в Instagram гуморист опублікував колаж, в якому показав себе зі звичною бородою, і голеним.

"Давно пора збрити бороду!



Так мені багато говорять! Мовляв без неї молодше виглядаю! А ще вона сивіти почала!🤦🏻



А ви що думаєте?! Голити чи ні?",- поцікавився думкою у підписників блогер.

За три години публікація зібрала майже 6000 лайків і багато коментарів.

"Ніііі"," не дай Бог, а то будеш виглядати як Еллерт з вусами😂 😂", "без бороди буде шпана житомирська😂 😂 😂, а з бородою дуже навіть солідненько", "Не поспішай, почни з брів! 😅 ",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Олександр Еллерт вирішив трохи змінити зовнішність і відростив вуса, через що деякі користувачі Мережі стали його критикувати.

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