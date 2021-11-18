Відома українська співачка Тіна Кароль, якій приписували роман із молдавським виконавцем Даном Баланом, зробила дуже відверте зізнання.

Як пише Politeka.net, 36-річна популярна українська виконавиця Тіна Кароль (ім’я при народженні Тетяна Ліберман) у 2008 році вийшла заміж за свого продюсера Євгена Огіра, а вже 18 листопада того ж року народила первістка – сина Веніаміна, який росте копією батька. На жаль, у 2013 році Огір помер від раку шлунку. З тих пір Тіна Кароль довго була самотня та ніяк не коментувала своє особисте життя.

Нещодавно в мережі Кароль почали приписувати роман із молдавським співаком Даном Баланом, із яким виконавиця працювала на проєкті "Голос країни". Тіна довгий час не коментувала цей факт, але деякий час тому відверто відповіла на питання, чи є в неї друга половинка.

"Прийдеться відповідати! Уже НІ (не плачемо)", - сказала співачка.

Цього разу в сторіс в своєму Instagram Кароль знову заговорила про особисте. Вона опублікувала красиве фото червоної троянди, яка примерзла і була покрита інієм.

"Так, як і моє серце", - символічно написала співачка.

Рaніше Politeka писала, що Кароль показала "скандал" під час фотосесії в плащі: "Може дозволити собі...".

Нагадаємо, що відомий продюсер вигнав Тіну Кароль зі своєї студії, подробиці сварки: "Іди додому".

A ще Politeka повідомляла, що відомий ведучий розповів, що у нього було з неприступною Тіною Кароль: "Вона ікона".