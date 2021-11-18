Внучка 73-річної легендарної співачки Софії Ротару Соня Євдокименко поділилася із шанувальниками новою світлиною із ресторану, зачарувавши нареченого-мільйонера, батька та Катю Осадчу.

Як пише Politeka.net, 20-річна дочка єдиного сина Софії Ротару Руслана Євдокименка, яку назвали на честь бабусі, часто ділиться із шанувальниками цікавим контентом і Instagram.

Цього разу Соня Євдокименко поділилася фотографією із ресторану в Нью-Йорку, де живе вже тривалий час. Дівчина позувала в блискучому сріблястому платті. Одне плече в дівчини було відкрите.

"Плануєте відвідати Нью-Йорк?! Збережіть цю публікацію", - написала Євдокименко та опублікувала список своїх улюблених ресторанів.

Новою світлиною внучка Ротару Соня зачарувала не тільки свого нареченого-мільйонера зі списку Форбс, а й батька Руслана Євдокименка та відому українську телеведучу Катерину Осадчу.

Денис Жданов (наречений Соні Євдокименко) прокоментував світлину коханої, поставивши закохані смайлики.

Шанувальники Софії також написали багато коментарів.

"Чарівне плаття", " Красотка❤️", " Один з моїх улюблених ресторанів у Нью-Йорку ❤️😋", " Красиво❤️🔥😍", " Та сукня 🔥 звідки вона?", - написали в мережі.

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