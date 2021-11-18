Внучка 73-летней легендарной певицы Софии Ротару Соня Евдокименко поделилась с поклонниками новой фотографией из ресторана, очаровав жениха-миллионера, отца и Катю Осадчую.

Как пишет Politeka.net, 20-летняя дочь единственного сына Софии Ротару Руслана Евдокименко, которую назвали в честь бабушки, часто делится с поклонниками интересным контентом и Instagram.

На этот раз Соня Евдокименко поделилась фотографией с ресторана в Нью-Йорке, где живет уже длительное время. Девушка позировала в блестящем серебристом платье. Одно плечо у девушки было открыто.

"Планируете посетить Нью-Йорк?! Сохраните эту публикацию", - написала Евдокименко и опубликовала список своих любимых ресторанов.

Новой фотографией внучка Ротару Соня очаровала не только своего жениха-миллионера из списка Форбс, но и отца Руслана Евдокименко и известную украинскую телеведущую Катю Осадчую.

Денис Жданов (жених Сони Евдокименко) прокомментировал фотографию любимой, поставив влюбленные смайлики.

Поклонники Софии также написали много комментариев.

"Прелестное платье", "Красотка ❤️", "Один из моих любимых ресторанов в Нью-Йорке ❤️😋", " Красиво❤️🔥😍 ", "Это платье 🔥 откуда оно?",- написали в сети.

Ранее Politeka писала, что внучка Ротару показала, как усердно работает в спортзале: мотивирующие кадры.

Напомним, что внучка Ротару в стильном костюме удивила видом на прогулке по Нью-Йорку: "Цвет настроения синий".

A еще Politeka сообщала, что внучка Софии Ротару засветила красавца-брата на пляже, очаровав сеть: "Лучший...".