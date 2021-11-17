20-річна внучка Софії Ротару Соня Євдокименко показала, як підтримує своє тіло в тонусі, записавши нове тренування для Instagram.

Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко стала популярним блогером. Внучка Софії Ротару зараз живе в Нью-Йорку, США, де навчається, робить перші кроки в кар'єрі співачки і моделі, а також вже знайшла собі нареченого-мільйонера, який входить в список Форбс. Не забуває Соня і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових сторіс Соня була в топіку і лосинах. Зірка прийшла в спортзал, де на килимку перед дзеркалом робила розтяжку. Євдокименко вигиналася, а потім потягнула ногу вгору, дивуючи гнучкістю.

Після цього Соня показала, як зібралася на прогулянку, надівши теплу шубку. Євдокименко закрила голову телефоном, позуючи перед дзеркалом для Селфі.

"We out", - написала Соня під фотографією, що означає"Ми вийшли".

Нагадаємо, внучка Ротару в стильному костюмі здивувала видом на прогулянці по Нью-Йорку

А ще Politeka писала, що внучка Софії Ротару засвітила красеня-брата на пляжі, зачарувавши мережу

Також Politeka повідомляла, що внучка Ротару В надто відкритій кофті прогулялася вулицями Нью-Йорка



