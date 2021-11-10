Внучка известной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко растрогала сеть совместными кадрами с родным братом Анатолием, с которым у нее семь лет разницы.

Как пишет Politeka.net, у Софии Ротару всего один сын Руслан, который подарил звездной матери двоих внуков.

27-летний Анатолий, которого назвали в честь дедушки, занимается музыкой. Парень очень популярен в Инстаграм благодаря своей необычной внешности. 20-летняя Соня, которую назвали в честь звездной бабушки, пробует себя в роли блогера и модели. Также девушка несколько раз пыталась петь.

Стоит отметить, что в семье Ротару очень теплые отношения. Родственники часто собираются за одним столом и поддерживают друг друга во всех начинаниях.

У себя в Инстаграм Соня запустила рубрику ответов на вопросы поклонников. Подписчики написали ей, что в восторге от того, какие отношения у нее с братом. Ее спросили, считает ли она Анатолия своим лучшим другом.

«Лучший друг по крови и по выбору», - отметила София, поделившись видео, где они резвятся на пляже.

Напомним, что Соня Евдокименко сняла свитер и похвасталась тонкой талией: "Так держать!".

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