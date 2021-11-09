Рідна внучка відомої української співачки Софії Ротару, 20-річна Соня Євдокименко вразила надто сміливим образом, який вона приміряла для прогулянки.

Як передає Politeka.net, Софія Ротару є легендою української та радянської естради. Її феномен ще й в тому, що вся сім'я знаменитої артистки в різний час була дуже популярна. Сьогодні шоу-бізнес підкорює нове покоління сім'ї Ротару. Внучка Соня Євдокименко пробує себе в модельному бізнесі, а онук Анатолій виступає з діджейськими сетами.

Як відомо, 20-річна Соня живе і навчається в США. Вона активно веде свої соціальні мережі, знімаючи влоги і влаштовуючи собі стильні фотосесії.

Цього разу молода красуня вибрала кофту з наскрізним вирізом, під яку не стала надягати нижню білизну. У дуже сміливому вбранні дівчина продефілювала вулицями Нью-Йорка, ледь не засвітивши зайве. Варто відзначити, що у Євдокименко відмінна фігурка, яку вона підтримує за допомогою спорту.

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