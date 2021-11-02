20-річна внучка Національної легенди України Софії Ротару, якій цього року виповнилося 74 роки, Соня Євдокименко показала свою розтяжку, порадувавши фанатів.

Як пише Politeka.net, Софія Ротару є легендарною співачкою України та СРСР. Зірка має безліч звань, а цього року 74-річну артистку визнали Національною легендою України. У зірки є єдиний син-Руслан Євдокименко, у якого двоє дітей-Соня і Анатолій. 20-річна Соня зараз живе в США, де вчиться і робить перші кроки в шоу-бізнесі, пішовши по стопах бабусі. Не забуває Євдокименко і про Instagram, де ділиться найцікавішим.

На відео, яке Соня опублікувала в Instagram, Євдокименко показала нове тренування. Євдокименко для спортзалу одягла штани і топік.

"Комплекс для розтяжки і розслаблення м'язів спини", - написала Соня.

Фанати подивилися ролик більше 400 разів і написали кілька коментарів:

"Спасибі", " чим допомагають тренування?", "Аж ребра світяться".

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