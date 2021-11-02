20-летняя внучка Национальной легенды Украины Софии Ротару, которой в этом году исполнилось 74 года, Соня Евдокименко показала свою растяжку, порадовав фанатов.

Как пишет Politeka.net, София Ротару является легендарной певицей Украины и СССР. Звезда имеет множество званий, а в этом году 74-летнюю артистку признали Национальной легендой Украины. У звезды есть единственный сын - Руслан Евдокименко, у которого двое детей - Соня и Анатолий. 20-летняя Соня сейчас живет в США, где учится и делает первые шаги в шоу-бизнесе, пойдя по стопам бабушки. Не забывает Евдокименко и об Инстаграм, где делится самым интересным.

На видео, которое Соня опубликовала в Инстаграм, Евдокименко показала новую тренировку. Евдокименко для спортзала надела штаны и топик.

"Комплекс для растяжки и расслабления мышц спины", - написала Соня.

Фанаты посмотрели ролик более 400 раз и написали несколько комментариев:

"Спасибо", "Чем помогают тренировки?", "Аж ребра светятся".

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