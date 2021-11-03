Внучка Софії Ротару, яка цього року стала національною легендою України, Соня Євдокименко показала стильну шубку, опублікувавши нове відео в соціальній мережі Instagram.
Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко є популярною блогеркою в Instagram. Внучка Ротару живе в Нью-Йорку, де знайшла нареченого-мільйонера, який увійшов до списку Форбс.
На нових кадрах, які Соня опублікувала в Instagram, зірка була в світлій шубі. Також Євдокименко одягла стильний топік, який ідеально підкреслив форми дівчини.
"Чим ви хочете, щоб вас запам'ятали?",- написала Соня.
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Брат Соні прокоментував публікацію, поставивши смайлик у вигляді сердечка.
Народній артистці та національній легенді Україні Софії Ротару сподобалося відео внучки, адже зірка поставила лайк.
Фанати поставили десятки лайків і написали коментар:
"Звідки топ?"
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