Починаюча модель і співачка Соня Євдокименко, яка зараз живе в Нью-Йорку, США, внучка Софії Ротару, показала, як тренується, записавши відео.
Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко вирішила піти по стопах легендарної бабусі, пробуючи себе в якості співачки. Також Соня відчуває свої сили в модельному бізнесі, а ще веде блоги в мережі. У Євдокименка є наречений-мільйонер, який потрапив до списку Форбс. Не забуває внучка Ротару і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На відео Соня була в топіку і штанях. Євдокименко лежала на килимку для занять і робила вправи. Блогерка також продемонструвала розтяжку, задерши ногу вгору.
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Тренування для рук.
3 підходи по 15 разів", - написала Соня.
Фанати подивилися ролик більше тисячі разів і написали коментарі:
"Люблю"," Гантелі на скільки кг?".
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