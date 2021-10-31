Починаюча модель і співачка Соня Євдокименко, яка зараз живе в Нью-Йорку, США, внучка Софії Ротару, показала, як тренується, записавши відео.

Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко вирішила піти по стопах легендарної бабусі, пробуючи себе в якості співачки. Також Соня відчуває свої сили в модельному бізнесі, а ще веде блоги в мережі. У Євдокименка є наречений-мільйонер, який потрапив до списку Форбс. Не забуває внучка Ротару і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На відео Соня була в топіку і штанях. Євдокименко лежала на килимку для занять і робила вправи. Блогерка також продемонструвала розтяжку, задерши ногу вгору.

"Проведемо вихідні активно!

Тренування для рук.

3 підходи по 15 разів", - написала Соня.

Фанати подивилися ролик більше тисячі разів і написали коментарі:

"Люблю"," Гантелі на скільки кг?".

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