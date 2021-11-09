Родная внучка известной украинской певицы Софии Ротару, 20-летняя Соня Евдокименко впечатлила чересчур смелым образом, который она примеряла для прогулки.

Как передает Politeka.net, София Ротару является легендой украинской и советской эстрады. Ее феномен еще и в том, что вся семья знаменитой артистки в разное время была очень популярна. Сегодня шоу-бизнес покоряет новое поколение семьи Ротару. Внучка Соня Евдокименко пробует себя в модельном бизнесе, а внук Анатолий выступает с диджейскими сетами.

Как известно, 20-летняя Соня живет и учится в США. Она активно ведет свои социальные сети, снимая влоги и устраивая себе стильные фотосессии.

В этот раз молодая красотка выбрала кофту со сквозным вырезом, под которую не стала надевать нижнее белье. В очень смелом наряде девушка продефилировала по улицам Нью-Йорка, едва не засветив лишнее. Стоит отметить, что у Евдокименко отменная фигурка, которую она поддерживает при помощи спорта.

Напомним, что Соня Евдокименко показала, как поддерживает свое тело в крутой форме: "Гантели на сколько кг?".

А еще Politeka писала, что Соня Евдокименко устроила показ мод, засветившись в стильной шубке: эффектное видео.

Также Politeka сообщала, что Соня Евдокименко в лосинах и топике впечатлила растяжкой: "Аж ребра светятся".