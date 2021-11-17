20-летняя внучка Софии Ротару Соня Евдокименко показала, как поддерживает свое тело в тонусе, записав новую тренировку для Инстаграма.
Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко стала популярным блогером. Внучка Софии Ротару сейчас живет в Нью-Йорке, США, где учится, делает первые шаги в карьере певицы и модели, а также уже нашла себе жениха-миллионера, который входит в список Форбс. Не забывает Соня и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новых сторис Соня была в топике и лосинах. Звезда пришла в спортзал, где на коврике перед зеркалом делала растяжку. Евдокименко выгиналась, а потом потянула ногу вверх, изумляя гибкостью.
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После этого Соня показала, как собралась на прогулку, надев теплую шубку. Евдокименко закрыла голову телефоном, позируя перед зеркалом для селфи.
"We out", - написала Соня под фотографией, что значит "Мы вышли".
Напомним, внучка Ротару в стильном костюме изумила видом на прогулке по Нью-Йорку
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