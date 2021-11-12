20-летняя внучка легендарной отечественной певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала эффектный образ, который примерила для фотосессии на Манхэттене.

Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко, как и Национальная легенда Украины София Ротару, пробует себя в шоу бизнесе, строя карьеру модели и певицы. Звезда сейчас живет в Нью-Йорке, где учится и нашла себе богатого жениха, который входит в список Форбс. Не забывает Соня и о влогах, а также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых фото Соня была в стильном синем костюме. Звезда гуляла по улице, демонстрируя роскошный образ. Дополнила свой лук Евдокименко белыми кроссовками.

"Пятничные ощущения. Какой цвет представляет ваше настроение сегодня?", - написала Соня.

Фанаты, включая Софию Ротару, поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Черный", "Цвет настроения синий", "Ледяной".

Напомним, внучка Ротару в чересчур открытой кофте прогулялась по улицам Нью-Йорка

А еще Politeka писала, что внучка Ротару показала, как поддерживает свое тело в идеальной форме

Также Politeka сообщала, что счастливую Софию Ротару в окружении родных засняли с младенцем на руках