20-річна внучка легендарної вітчизняної співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала ефектний образ, який приміряла для фотосесії на Манхеттені.

Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко, як і Національна легенда України Софія Ротару, пробує себе в шоу бізнесі, будуючи кар'єру моделі і співачки. Зірка зараз живе в Нью-Йорку, де навчається і знайшла собі багатого нареченого, який входить в список Форбс. Не забуває Соня і про влогів, а також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових фото Соня була в стильному синьому костюмі. Зірка гуляла по вулиці, демонструючи розкішний образ. Доповнила свій лук Євдокименко білими кросівками.

"П'ятничні відчуття. Який колір представляє Ваш настрій сьогодні?",- написала Соня.

Фанати, включаючи Софію Ротару, поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Чорний", "колір настрою Синій", "крижаний".

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