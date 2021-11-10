Внучка відомої української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко зворушила мережу спільними кадрами з рідним братом Анатолієм, з яким у неї сім років різниці.

Як пише Politeka.net, у Софії Ротару всього один син Руслан, який подарував зірковій матері двох онуків.

27-річний Анатолій, якого назвали на честь дідуся, займається музикою. Хлопець дуже популярний в Instagram завдяки своїй незвичайній зовнішності. 20-річна Соня, яку назвали на честь зіркової бабусі, пробує себе в ролі блогера і моделі. Також дівчина кілька разів намагалася співати.

Варто відзначити, що в родині Ротару дуже теплі стосунки. Родичі часто збираються за одним столом і підтримують один одного у всіх починаннях.

У себе в Instagram Соня запустила рубрику відповідей на питання шанувальників. Підписники написали їй, що в захваті від того, які стосунки у неї з братом. Її запитали, чи вважає вона Анатолія своїм найкращим другом.

"Кращий друг по крові і за вибором", - зазначила Софія, поділившись відео, де вони проводять час на пляжі.

Нагадаємо, що Соня Євдокименко зняла светр і похвалилася тонкою талією: "так тримати!".

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