Відома блогерша Юлія Бельченко (Зайка), яка не змогла завоювати серце "Холостяка" у фіналі, прославилася на шоу і тепер активно веде соціальну мережу.

Цього разу Юлія вирішила підняти тему минулого, яку намагалася уникати досить довгий час після проекту. Незважаючи на те, що дівчина всіляко підкреслює – вона живе далі, вона зробила виняток і відповіла на цікаве питання.

Одна з прихильниць запитала, як змінилося її життя після «Холостяка» і чи були у неї якісь проблеми в спілкуванні з чоловіками після.

"Я майже не обговорювала з вами цю тему після "Холостяка", так як мій блог все-таки спрямований більше на мої проекти і розвиток, але цього разу захотілося відповісти.

Спочатку, коли я йшла на шоу, у мене не було конкретної мети, мені просто було цікаво подивитися на знімальний процес, до того ж я не перебувала у відносинах, мені нічого не заважало взяти участь. Але я розуміла, що це телебачення і це може зіграти зі мною злий жарт. Тут ти замислюєшся, яких чоловіків ти хочеш бачити поруч з собою.

Часто зустрічаю чоловіків, які цікаві на перший погляд. Але потім ми знайомимося ближче, Я розумію його характер, звички і розумію в якийсь момент, що краще зупинитися. Багато елементарно не тримають слово-дуже багато говорять і ніяких дій", - висловилася Юлія.

Як відомо, кілька місяців тому Юля зіграла фальшиве весілля з ведучим Богданом Юсипчуком. Як виявилося, тоді дівчина вбратися в сукню нареченої для зйомок реклами, подавши все як справжнє одруження.

Тепер же дівчина знову одягла весільну сукню і поділилася одкровеннями. Треба сказати, що в цьому дивовижному образі Бельченко виглядає просто приголомшливо

Раніше Politeka писала, що Юля " Зайка "з" Холостяка "вразила виглядом без макіяжу і в домашньому одязі:"Просто ненажера".

Нагадаємо, що Юля " Зайка "з" Холостяка "після фальшивого весілля знову постала в образі нареченої:"я зрадила себе".

A ще Politeka повідомляла, що Юля " Зайка "з" Холостяка " показала, як у вбранні за 2 тис.грн. виглядати на мільйон: розріз і потайна застібка.