Известная блогерша Юлия Бельченко (Зайка), которая не смогла завоевать сердце "Холостяка" в финале, прославилась на шоу и теперь активно ведет социальную сеть.

В этот раз Юлия решила поднять тему прошлого, которую старалась избегать довольно долгое время после проекта. Несмотря на то, что девушка всячески подчеркивает – она живет дальше, она сделала исключение и ответила на интересный вопрос.

Одна из поклонниц спросила, как изменилась ее жизнь после «Холостяка» и были ли у нее какие-то проблемы в общении с мужчинами после.

«Я почти не обсуждала с вами эту тему после «Холостяка», так как мой блог всё-таки направлен больше на мои проекты и развитие, но в этот раз захотелось ответить.

Изначально, когда я шла на шоу, у меня не было конкретной цели, мне просто было интересно посмотреть на съемочный процесс, к тому же я не состояла в отношениях, мне ничего не мешало принять участие. Но я понимала, что это телевидение и это может сыграть со мной злую шутку. Тут ты задумываешься, каких мужчин ты хочешь видеть рядом с собой.

Часто встречаю мужчин, которые интересны на первый взгляд. Но потом мы знакомимся ближе, я понимаю его характер, повадки и понимаю в какой-то момент, что лучше остановиться. Многие элементарно не держат слово – очень много говорят и никаких действий», - высказалась Юлия.

Как известно, несколько месяцев назад Юля сыграла фальшивую свадьбу с ведущим Богданом Юсипчуком. Как оказалось, тогда девушка нарядись в платье невесты для съемок рекламы, подав все как настоящее бракосочетание.

Теперь же девушка снова надела свадебное платье и поделилась откровениями. Надо сказать, что в этом удивительном образе Бельченко выглядит просто потрясающ

Ранее Politeka писала, что Юля "Зайка" из "Холостяка" поразила видом без макияжа и в домашней одежде: "Просто обжора".

Напомним, что Юля "Зайка" из "Холостяка" после фальшивой свадьбы снова предстала в образе невесты: "Я предала себя".

A еще Politeka сообщала, что Юля "Зайка" с "Холостяка" показала, как в наряде за 2 тыс.грн. выглядеть на миллион: разрез и потайная застежка.