Учасниця шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако Юлія Бельченко (Зайка), яка дійшла до фіналу, але упустила перемогу Ганні Богдан, здивувала своїм апетитом на нових сторіс.
Як пише Politeka.net, Юлія " Зайка "Бельченко не перемогла на шоу" Холостяк", зате стала популярним блогером. У зірки після шоу майже 300 тисяч передплатників в Instagram. Юлія там викладає все цікаве, ділячись з українцями.
На нових сторіс Бельченко показала, яке щастя з нею сталося сьогодні. В руках Юлія тримала велику упаковку попкорну.
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"Це могла бути офігенна рекламна інтеграція з попкорном. Але ні. Я просто ненажера, яка замовила собі 1 кілограм попкорну", - написала Юлія.
Зірка на кадрах була в футболці і штанях і без макіяжу, радіючи своїй покупці.
"І я б хотіла провести неділю ось так", - написала Юлія.
І на кадрах в цей момент блогерка сиділа в ліжку, а на ногах стояв ноутбук. Юлія щось дивилася і їла попкорн.
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