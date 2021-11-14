Учасниця шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако Юлія Бельченко (Зайка), яка дійшла до фіналу, але упустила перемогу Ганні Богдан, здивувала своїм апетитом на нових сторіс.

Як пише Politeka.net, Юлія " Зайка "Бельченко не перемогла на шоу" Холостяк", зате стала популярним блогером. У зірки після шоу майже 300 тисяч передплатників в Instagram. Юлія там викладає все цікаве, ділячись з українцями.

На нових сторіс Бельченко показала, яке щастя з нею сталося сьогодні. В руках Юлія тримала велику упаковку попкорну.

"Це могла бути офігенна рекламна інтеграція з попкорном. Але ні. Я просто ненажера, яка замовила собі 1 кілограм попкорну", - написала Юлія.

Зірка на кадрах була в футболці і штанях і без макіяжу, радіючи своїй покупці.

"І я б хотіла провести неділю ось так", - написала Юлія.

І на кадрах в цей момент блогерка сиділа в ліжку, а на ногах стояв ноутбук. Юлія щось дивилася і їла попкорн.

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