Бывшая участница телепроекта "Холостяк" с Михаилом Заливако Юлия "Зайка" Бельченко, которая начала активно рассказывать о том, как работать SMM, любит также показывать свои модные образы в Инстаграм.

Юлия Бельченко стала популярной благодаря тому, как повела себя на проекте «Холостяк». К тому же мужчина сначала выгнал ее из проекта, а потом вернул. Таким образом "Зайка" дошла до финала, однако все же не смогла завоевать сердце Михаила Заливако, который отдал предпочтение Анне Богдан.

Несмотря на это прославиться Бельченко все же удалось. Теперь она считается также успешным блогером и нередко выставляет весьма непривычные Стори. Любит девушка также показывать свою фигуру и хвастаться нарядами. Одежда девушке обошлась в 2,5 и 1,5 тысячи гривен.

В этот раз не обошлось без критики – одна из пользователей сети решила высмеять образ девушки и пристыдить ту за вид:

«Это сейчас нормально в нижнем белье себя снимать? Типа красивою. Боже, стыд. Да еще и такое кроткое!».

«Теперь короткое твидовое платье – это стыд. А то что я в одной стори вообще в лифчике – видимо не смутило. А нет, все-таки смутило» - иронично подметила «Зайка».

Юлия Бельченко является SMM-специалистом. Девушка стала известна украинцам после проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако, где пробилась в финал, но уступила красавчика Анне Богдан. А недавно Юлия отдыхала в Египте и теперь радует постоянно фанатов снимками в Инстаграм.

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