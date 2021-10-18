Бывшая участница реалити шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако Юлия Бельченко показала очаровательные фото в сети и поделилась сокровенным.

Как сообщает Politeka.net, популярная блогерша и бывшая фаворитка Михаила Заливако на шоу "Холостяк" Юлия Бельченко ("Зайка") поделилась на своей странице в Instagram милыми кадрами, на которых позирует в очаровательном образе.

На новых снимках Юля запечатлена в интересной локации, видимо, где-то на отдыхе. Перед камерой она появилась в коротком черно платье интересного фасона с темным поясом на талии. Этот наряд подчеркнул стройную фигуру и загорелые ножки красотки. Свой образ она дополнила кокетливой шляпкой, под которой небрежно уложены волосы, а на ее лице легкий макияж и мечтательный вид.

В подписи к фотографиям Бельченко поделилась своим секретом счастья: "Многие желают мне найти мужчину… Я раньше считала, что я стану счастливой, когда: добьюсь успеха в своём деле, встречу своего человека и построю с ним отношения. Да, это компоненты счастья. Но я поняла, что пока я не подружусь с собой – я не смогу испытать ПОДЛИННОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ И РАДОСТЬ от жизни. Я приняла решение построить отношение с самым важным человеком в своем мире. СОБОЙ. И я уже на этом пути. Мир уже меняется внутри меня и соответственно снаружи. Я выстраиваю отношения… отношения с собой".

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