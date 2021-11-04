Бывшая участница телепроекта "Холостяк" с Михаилом Заливако Юлия "Зайка" Бельченко, которая отправилась на очередной светский вечер, похвасталась стильным и лаконичным образом в платье за 2 тысячи грн.

Юлия решила в очередной раз удивить фигурой и похвастаться модным образом для вечера. Чаще всего девушка демонстрирует смелые образы в Стори и не стесняется показать фигуру, поскольку гордится тем, как выглядит.

В этот раз в коротком ролике в Инстаграм Юлия блеснула элегантным луком в черных тонах и с вечерним макияжем.

Платье с горловиной халтер, металлическим кольцом и вырезом в зоне декольте и на спине подчеркнуло ее лучшие стороны. Сама девушка соблазнительно позировала с разных ракурсов, давая возможность рассмотреть ее платье во всей красе.

Стоимость платья обошлась девушке практически в две тысячи гривен.

Напомним, Юлия Бельченко стала популярной благодаря тому, как повела себя на проекте «Холостяк». К тому же мужчина сначала выгнал ее из проекта, а потом вернул. Таким образом "Зайка" дошла до финала, однако все же не смогла завоевать сердце Михаила Заливако, который отдал предпочтение Анне Богдан.

Несмотря на это прославиться Бельченко все же удалось. Теперь она считается также успешным блогером и нередко выставляет весьма непривычные Стори. Любит девушка также показывать свою фигуру и хвастаться нарядами.

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