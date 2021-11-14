Участница шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако Юлия Бельченко (Зайка), которая дошла до финала, но упустила победу Анне Богдан, удивила своим аппетитом на новых сторис.

Как пишет Politeka.net, Юлия "Зайка" Бельченко не победила на шоу "Холостяк", зато стала популярным блогером. У звезды после шоу почти 300 тысяч подписчиков в Инстаграм. Юлия там выкладывает все интересное, делясь с украинцами.

На новых сторис Бельченко показала, какое счастье с ней произошло сегодня. В руках Юлия держала большую упаковку попкорна.

"Это могла быть офигенная рекламная интеграция с попкорном. Но нет. Я просто обжора, которая заказала себе 1 килограмм попкорна", - написала Юлия.

Звезда на кадрах была в футболке и штанах и без макияжа, радуясь своей покупке.

"И я бы хотела провести воскресенье вот так", - написала Юлия.

И на кадрах в этот момент блогерка сидела в кровати, а на ногах стоял ноутбук. Юлия что-то смотрела и ела попкорн.

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