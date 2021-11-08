Известная блогерша Юлия Бельченко (Зайка) показала в сети необычные фото в свадебном платье и поделилась откровениями.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская блогерша и участница реалити-шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако Юлия Бельченко (Зайка) поделилась в Instagram очаровательными кадрами, на которых появилась в образе невесты.

Как известно, несколько месяцев назад Юля сыграла фальшивую свадьбу с ведущим Богданом Юсипчуком. Как оказалось, тогда девушка нарядись в платье невесты для съемок рекламы, подав все как настоящее бракосочетание. Теперь же девушка снова надела свадебное платье и поделилась откровениями. Надо сказать, что в этом удивительном образе Бельченко выглядит просто потрясающе.

"Я предала себя… Если тебя когда-либо предавали, знай: сначала ты предала себя сама, а уж потом твоему примеру последовали остальные. Предать себя – это думать, что все что происходит с тобой абсолютно неважно, ты и твоё мнение абсолютно не важны. Выяснилось, что я всю жизнь предавала себя, отказывалась от своего внутреннего "Я" и попросту стыдилась его", - поделилась своими переживаниями Юля.

Напомним, Юля "Зайка" из "Холостяка" показала, как в наряде за 2 тыс. грн. выглядеть на миллион: разрез и потайная застежка.

Как сообщала Politeka, Экс-фаворитка "Холостяка" Заливако Юля "Зайка" в мини-бикини впечатлила загаром: "Шоколадка".

Также Politeka писала, что Экс-фаворитка "Холостяка" Заливако Юля "Зайка" честно рассказала, как зарабатывает на жизнь: "Тогда я перешла на...".