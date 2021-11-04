Колишня учасниця телепроекту "Холостяк" з Михайлом Заливако Юлія "Зайка" Бельченко, яка вирушила на черговий світський вечір, похвалилася стильним і лаконічним образом у сукні за 2 тисячі грн.

Юлія вирішила в черговий раз здивувати фігурою і похвалитися модним образом для вечора. Найчастіше дівчина демонструє сміливі образи в сторі і не соромиться показати фігуру, оскільки пишається тим, як виглядає.

Цього разу в короткому ролику в Instagram Юлія блиснула елегантним луком в чорних тонах і з вечірнім макіяжем.

Сукня з горловиною халтер, металевим кільцем і вирізом в зоні декольте і на спині підкреслило її кращі сторони. Сама дівчина спокусливо позувала з різних ракурсів, даючи можливість розглянути її плаття у всій красі.

Вартість сукні обійшлася дівчині практично в дві тисячі гривень.

Нагадаємо, Юлія Бельченко стала популярною завдяки тому, як повела себе на проекті «Холостяк». До того ж чоловік спочатку вигнав її з проекту, а потім повернув. Таким чином "Зайка" дійшла до фіналу, проте все ж не змогла завоювати серце Михайла Заливако, який віддав перевагу Ганні Богдан.

Незважаючи на це прославитися Бельченко все ж вдалося. Тепер вона вважається також успішним блогером і нерідко виставляє вельми незвичні Сторі. Любить дівчина також показувати свою фігуру і хвалитися нарядами.

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