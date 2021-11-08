Відома блогерша Юлія Бельченко (Зайка) показала в мережі незвичайні фото у весільній сукні і поділилася одкровеннями.
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська блогерка і учасниця реаліті-шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако Юлія Бельченко (Зайка) поділилася в Instagram чарівними кадрами, на яких з'явилася в образі нареченої.
Як відомо, кілька місяців тому Юля зіграла фальшиве весілля з ведучим Богданом Юсипчуком. Як виявилося, тоді дівчина вбратися в сукню нареченої для зйомок реклами, подавши все як справжнє одруження. Тепер же дівчина знову одягла весільну сукню і поділилася одкровеннями. Треба сказати, що в цьому дивовижному образі Бельченко виглядає просто приголомшливо.
"Я зрадила себе... якщо тебе коли-небудь зраджували, знай: спочатку ти зрадила себе сама, а вже потім твоєму прикладу пішли інші. Зрадити себе - це думати, що все що відбувається з тобою абсолютно неважливо, ти і твоя думка абсолютно не важливі. З'ясувалося, що я все життя зраджувала себе, відмовлялася від свого внутрішнього "Я" і просто соромилася його", - поділилася своїми переживаннями Юля.
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