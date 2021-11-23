Популярна українська співачка Мішель Андраде, яка стала ведучою нового сезону "Орел і Решка. Земляни", розкрила, який гонорар отримує за зйомки в програмі і на що його витратить.

Як пише Politeka.net, 25-річна співачка українсько-болівійського походження Мішель Андраде, яку продюсує Потап, стала ведучою нового сезону тревел-шоу "Орел і Решка. Земляни" разом із блогером Кирилом Макашовим.

В інтерв’ю Славі Дьоміну на програмі "Слава+" Мішель розповіла про гонорари, які платять ведучим за зйомки в "Орел і Решка". Дьомін запитав у Мішель, чи правда те, що середній гонорар ведучого за одну програму – від тисячі доларів. На що співачка відповіла, що у всіх по-різному, залежить від умов, які ти собі ставиш.

"У кожного по-різному насправді. Дивлячись, які умови ти собі ставиш. Контракт можна обговорити", - каже Мішель.

"У тебе це від тисячі до двох доларів?", - запитав Слава конкретно про Андраде.

"Може, навіть більше. Ну я приховую", - засміялася Мішель.

Співачка зазначила, що питання бюджету та гонорарів, як і питання про особисте життя вона не любить обговорювати, бо це особисте.

Мішель розкрила Славі Дьоміну, що гроші, які заробляє, вона відкладає на машину. Співачка зауважила, що вона вже вчилася їздити на машині, але водійського посвідчення поки немає, оскільки через перелом руки, який вона отримала на зйомках, вона не змогла фізично здати екзамен.

"Я вчилася на механіці, а потім автомат, бо я все одно буду брати собі автомат", - каже Мішель.

Зауважимо, що Андраде мріє про великий чорний кросовер.

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