Популярная украинская певица Мишель Андраде, которая стала ведущей нового сезона "Орел и Решка. Земляне", раскрыла, какой гонорар получает за съемки в программе и на что его потратит.

Как пишет Politeka.net, 25-летняя певица украинско-боливийского происхождения Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, стала ведущей нового сезона тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне " вместе с блогером Кириллом Макашовым.

В интервью славе Демину на программе "Слава+" Мишель рассказала о гонорарах, которые платят ведущим за съемки в "Орел и Решка". Демин спросил у Мишель, правда ли то, что средний гонорар ведущего за одну программу – от тысячи долларов. На что певица ответила, что у всех по-разному, зависит от условий, которые ты себе ставишь.

"У каждого по-разному на самом деле. Смотря, какие условия ты себе ставишь. Контракт можно обсудить", - говорит Мишель.

"У тебя это от тысячи до двух долларов?",- спросил Слава конкретно об Андраде.

"Может, даже больше. Ну я скрываю", - засмеялась Мишель.

Певица отметила, что вопрос бюджета и гонораров, как и вопрос о личной жизни она не любит обсуждать, потому что это личное.

Мишель раскрыла Славе Демину, что деньги, которые зарабатывает, она откладывает на машину. Певица отметила, что она уже училась ездить на машине, но водительского удостоверения пока нет, поскольку из-за перелома руки, который она получила на съемках, она не смогла физически сдать экзамен.

"Я училась на механике, а потом автомат, потому что я все равно буду брать себе автомат", - говорит Мишель.

Заметим, что Андраде мечтает о большом черном кроссовере.

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