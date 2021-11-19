Відома співачка і ведуча телешоу "Орел і Решка" Мішель Андраде назвала топ-3 красеня зі знаменитостей українського шоу-бізнесу.
Як передає Politeka.net, Мішель Андраде є відомою українською співачкою. Дівчина отримала популярність завдяки своїй участі в різних вокальних проєктах, і незабаром стала підопічною українського продюсера Потапа. Також, вона є провідною популярної програми "Орел і решка".
Так, цього разу Мішель Андраде прийшла на інтерв'ю до слави Дьоміну. Там вона розповіла, хто з українських знаменитостей їй подобається.
"Артем Пивоваров симпатичний. Я його шалено поважаю, як творчу людину. Просто Артем симпатичний, супер талановитий, красень!", - висловилася співачка.
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"Дантес! Зараз, почекай...Ян Го, все, я починаю згадувати. Дурнєв Лешечка, звичайно ж. Льоша чарівний", - підмітила Мішель Андраде.
Також, співачка додала, що зараз вона не перебуває у відносинах, хоч і готова до шлюбу.
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