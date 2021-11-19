Известная певица и ведущая телешоу "Орел и Решка" Мишель Андраде назвала топ-3 красавчика из знаменитостей украинского шоу-бизнеса.

Как передает Politeka.net, Мишель Андраде является известной украинской певицей. Девушка получила популярность благодаря своему участию в разных вокальных проектах, и вскоре стала подопечной украинского продюсера Потапа. Также, она является ведущей популярной программы "Орел и решка".

Так, на этот раз Мишель Андраде пришла на интервью к Славе Дёмину. Там она рассказала, кто из украинских знаменитостей ей нравится.

"Артём Пивоваров симпатичный. Я его безумно уважаю, как творческого человека. Просто Артём симпатичный, супер талантливый, красавчик!", - высказалась певица.

"Дантес! Сейчас, подожди...Ян Го, всё, я начинаю вспоминать. Дурнев Лешечка, конечно же. Лёша обаятельный", - подметила Мишель Андраде.

Также, певица добавила, что сейчас она не состоит в отношениях, хоть и готова к браку.

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