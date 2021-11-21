Ведуча популярного шоу про подорожі "Орел і Решка" і відома співачка Мішель Андраде у стильному вбранні захопила виглядом.
Як передає Politeka.net, Мішель Андраде є відомою українською співачкою. Дівчина отримала популярність завдяки своїй участі в різних вокальних проєктах. Також, вона є провідною популярної програми "Орел і решка".
Так, цього разу телеведуча опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Мішель Андраде позує на камеру з незвичайного ракурсу. Вона показала свій стильний наряд. На ній незвичайні штани з принтом зебри, чорний светр і стильна шкіряна куртка. Як відомо, нещодавно співачка була в Барселоні.
"Продовжую постити фотографії з Барси! Ну вибачте, дуже класні вийшли
Як вам фоточка?) ", — запитала Мішель Андраде.
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Шанувальники співачки залишили їй безліч приємних коментарів під фото: "Квиток в один кінець треба брати", "А ми й раді!", "Чого, вибачте, твої фото завжди класні!", "Вогонь".
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