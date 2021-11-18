Певица Мишель Андраде, которая стала новой ведущей шоу "Орел и Решка", показала, как гуляет по Барселоне, опубликовав новые фотографии в социальной сети Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде - популярная украинская певица, которая недавно выпустила новый мини-альбом "Без сна". Также звезда работатет над проектом "Орел или Решка", где она является телеведущей. Недавно певица отпраздновала 25-летие, после чего отправилась отдыхать в путешествие. Не забывает Мишель и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Мишель показалась в костюме, позируя Собора Святого Креста и Святой Евлалии, который расположен в Барселоне, Испания.

"Теперь под таким фото у меня вопрос: обычный турист или ведущая орла и решки?", - написала Андраде.

Фанаты начали ставить тысячи лайков и писать комментарии:

"Оба", "Это где", "Ты и эрудированная туристка и замечательная,талантливая,красочная,неотразимая ведущая, певица. Мишель Андраде", "Обычный турист", "Замечательная , искрящаяся радостью ведущая орла и решки . Приятно смотреть вас . Спасибо что вы согласились на ведущую", "Ведущая всегда стоит передом, а турист стоит задом - ответ очевиден".

Напомним, Андраде удивила неизвестными подробностями о личной жизни и съемках в "Орел и Решка"

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