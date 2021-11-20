Известная певица и телеведущая популярной программы про путешествия "Орел и Решка" Мишель Андраде раскрыла, был ли у неё роман с кем-то из команды.
Как передает Politeka.net, Мишель Андраде является известной украинской певицей. Также, она является ведущей популярной программы "Орел и решка".
Так, на этот раз певица пришла на интервью к Славе Дёмину на "Люкс Фм". Там она ответила на важные вопросы и рассказала факты о своей жизни. Один из зрителей спросил у Мишель Андраде, был ли у неё роман с кем-то на шоу "Орел и Решка".
"Он так сказал, как будто знает. Нет, вообще не было. Мы все настолько хорошо дружим друг с другом. Да, у нас у всех есть шуточки такие чуть-чуть пошленькие потому что всем этого не хватает", — ответила Мишель Андраде.
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"Нет так таковой симпатии. Сначала ты присматриваешься и думаешь, хмм. А потом ты понимаешь, что мы все в таких условиях находимся, что мы наоборот, все сплочённо стараемся общаться друг с другом", — раскрыла певица.
"Во-первых ребята операторы они чуть взрослее, они женаты, во-первых, давайте начнем с этого. У многих есть детишки, которые только родились вот 8 месяцев, и ты видишь как они скучают за своими семьями...Я так не могу и не хочу. Поэтому стараемся общаться, максимально, что мы можем - шутить", — добавила Мишель Андраде.
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