Ведущая популярного шоу про путешествия "Орел и Решка" и известная певица Мишель Андраде в стильном наряде восхитила видом.

Как передает Politeka.net, Мишель Андраде является известной украинской певицей. Девушка получила популярность благодаря своему участию в разных вокальных проектах. Также, она является ведущей популярной программы "Орел и решка".

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Мишель Андраде позирует на камеру с необычного ракурса. Она показала свой стильный наряд. На ней необычные брюки с принтом зебры, черный свитер и стильная кожаная куртка. Как известно, недавно певица была в Барселоне.

"Продолжаю постить фотографии с Барсы! Ну простите, очень классные получились



Как вам фоточка?)", — спросила Мишель Андраде.

Поклонники певицы оставили ей множество приятных комментариев под фото: "Билет в один конец надо брать", "А мы и рады!", "Че простите, твои фото всегда классные!", "Огонь".

Ранее сообщалось, Мишель Андраде честно ответила на вопрос о романах на "Орел и Решка": "Сначала ты присматриваешься..."

Также, ведущая "Орел и решка" Андраде назвала главных красавчиков украинского шоубиза: кто составил конкуренцию Дантесу

Politeka рассказывала, Андраде удивила неизвестными подробностями о личной жизни и съемках в "Орел и Решка": "Фу, ты мне не нравишься"