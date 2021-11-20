"У нас у всіх є..."

Відома співачка і телеведуча популярної програми про подорожі "Орел і Решка" Мішель Андраде розкрила, чи був у неї роман з кимось із команди.

Як передає Politeka.net, Мішель Андраде є відомою українською співачкою. Також, вона є провідною популярної програми "Орел і решка".

Так, цього разу співачка прийшла на інтерв'ю до слави Дьоміну на "Люкс Фм". Там вона відповіла на важливі питання і розповіла факти про своє життя. Один з глядачів запитав у Мішель Андраде, чи був у неї роман з кимось на шоу "Орел і Решка".

"Він так сказав, Як ніби знає. Ні, взагалі не було. Ми всі настільки добре дружимо один з одним. Так, у нас у всіх є жарти такі трохи пошленькие тому що всім цього не вистачає", — відповіла Мішель Андраде.

"Немає такої симпатії. Спочатку ти придивляєшся і думаєш, хмм. А потім ти розумієш, що ми всі в таких умовах знаходимося, що ми навпаки, всі згуртовано намагаємося спілкуватися один з одним", — розкрила співачка.

"По-перше хлопці оператори вони трохи доросліші, вони одружені, по-перше, давайте почнемо з цього. У багатьох є дітлахи, які тільки народилися ось 8 місяців, і ти бачиш як вони сумують за своїми сім'ями...Я так не можу і не хочу. Тому намагаємося спілкуватися, максимально, що ми можемо - жартувати", — додала Мішель Андраде.

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