Співачка Мішель Андраде, яка стала ведучою в новому сезоні "Орел і Решка", показала новий образ, записавши сторіси в Instagram.

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде стала популярною співачкою в Україні, яку продюсує Ірина Горова і Потап. Нещодавно зірка стала ведучою шоу "Орел і Решка" і тепер постійно подорожує. Це не завадило Андраді нещодавно випустити новий сингл "Без сну", який зібрав практично мільйон переглядів на Ютуб-каналі. Не забуває Мішина і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс Мішель Андраде здалася в топіку і штанях. Зірка покрутилася перед камерою, демонструючи свою підтягнуту фігурку. Також Андраде повернулася спиною, хвалившись розкішним волоссям.

"Я люблю це", - лаконічно підписала кадри Мішель.

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