Певица Мишель Андраде, которая стала ведущей в новом сезоне "Орел и Решка", показала новый образ, записав сторисы в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде стала популярной певицей в Украине, которую продюсирует Ирина Горовая и Потап. Недавно звезда стала ведущей шоу "Орел и Решка" и теперь постоянно путешествует. Это не помешало Андраде недавно выпустить новый сингл "Без сна", который собрал практически миллион просмотров на Ютуб-канале. Не забывает Мишина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис Мишель Андраде показалась в топике и штанах. Звезда покрутилась перед камерой, демонстрируя свою подтянутую фигурку. Также Андраде повернулась спиной, хвастнув роскошными волосами.

"Я люблю это", - лаконично подписала кадры Мишель.

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